Левоцентрист Аревало победил на выборах президента Гватемалы

После обработки 96% протоколов он получил более 2,38 млн голосов, его оппонент Сандра Торрес - более 1,46 млн голосов, сообщила председатель Высшего избирательного суда республики Ирма Паленсия

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. Представитель левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало лидирует во втором туре выборов президента Гватемалы после подсчета 93% голосов. Соответствующие данные опубликованы в воскресенье на сайте Высшего избирательного суда (ВИС).

Он получает 59,52% подсчитанных действительных голосов. Его оппонент Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" набрала более 1,4 млн голосов (35,9%). Явка на выборах составила 44,9%, всего в списки избирателей внесли более 9 млн граждан.

Позднее председатель Высшего избирательного суда Гватемалы Ирма Паленсия сообщила на конференции, которая транслировалась на странице органа в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), что Аревало одержал победу на выборах президента.

"Мы можем констатировать, что Бернардо Аревало - победитель выборов", - отметила она. После обработки 96% протоколов он получил более 2,38 млн голосов. Его оппонент - Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" - набрала более 1,46 млн голосов, что соответствует 36,24%.

Аревало во время своей предвыборной кампании обещал бороться с наркокартелями, увеличить штат полиции на 12 тыс. человек, построить порядка 4 тыс. км дорог, провести реформу уголовного кодекса для введения в него "гражданской смерти" (лишение преступника всех гражданских и политических прав) за коррупцию, создать национальную антикоррупционную систему, а также новый избирательный округ с представительством в Конгрессе для граждан Гватемалы, живущих за границей.

Наблюдатели зарегистрировали около 50 нарушений процесса голосования, но, по данным ВИС, они не способны повлиять на итоговый результат. Президент Алехандро Джамматтеи взял на личный контроль расследование поступавших ранее угроз в адрес одного из членов ВИС. Также за несколько часов до завершения голосования произошло нападение на избирательный участок в центральной части страны, пострадавших нет, двое человек задержаны.

Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.