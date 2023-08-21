Президент Южной Кореи считает, что КНДР может пойти на применение ядерного оружия

Юн Сок Ёль выразил мнение, что Северная Корея для достижения своих военных целей будет использовать любые средства

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. КНДР для достижения своих целей может пойти в том числе на применение ядерного оружия. Такое мнение в ходе заседания кабинета министров выразил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

"Думаю, что Северная Корея для достижения своих военных целей будет использовать всевозможные средства, не откажется и от применения ядерного оружия", - приводит его слова японское агентство Kyodo. Южнокорейский президент также подчеркнул, что трехстороннее сотрудничество между Южной Корей, США и Японией будет укрепляться на фоне роста угрозы со стороны КНДР.

Юн Сок Ёль только что завершил свою поездку в США, где у него состоялись трехсторонние переговоры с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Там же у него прошли отдельные двусторонние встречи с лидерами США и Японии. В совместном заявлении по итогам трехсторонних переговоров стороны подтвердили приверженность восстановлению диалога с КНДР без каких-либо предварительных условий. Лидеры трех стран также сошлись во мнении, что ликвидация ядерного оружия является общей целью международного сообщества, пообещав прилагать усилия для того, чтобы оно больше никогда не применялось.