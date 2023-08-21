Даниэль Нобоа и Луиса Гонсалес выходят во второй тур выборов президента Эквадора

Их основные соперники признали поражение

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /ТАСС/. Протеже экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа Луиса Гонсалес и сын одного из богатейших бизнесменов страны Даниэль Нобоа выходят во второй тур досрочных выборов главы государства. Их основные соперники признали поражение.

Согласно данным, которые Национальный избирательный совет Эквадора опубликовал после обработки более 50% протоколов, за Гонсалес, представляющую левую коалицию "Гражданская революция", проголосовали 33,25%, за Нобоа, выдвигающегося от левоцентристского движения "Национальное демократическое действие", - 24,15%. Если тенденция сохранится, то 15 октября в Эквадоре пройдет второй тур выборов, поскольку фавориту президентской гонки для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять как минимум 10% голосов.

Третье место с 16,21% голосов занимает Кристиан Сурита, ставший кандидатом от движения "Строй" вместо Фернандо Вильявисенсио, убитого 9 августа. "Для меня было честью представлять его имя, и для меня также честь быть на третьем месте", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TC Television. Кандидат от правоцентристского альянса "За страну без страхов" Ян Топик, занимающий четвертое место 14,62% голосов, также признал поражение. "Я принимаю результаты выборов, но не могу сначала не отметить отличный результат кампании Даниэля Нобоа в последнюю неделю", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

45-летняя Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве Корреа (2007-2017 годы), в ходе предвыборной кампании обещала сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и наркоторговлей и добиться снижения количества убийств в стране. Политик говорила, что ее "главным советником" будет Корреа, который сейчас находится в Бельгии, где получил политическое убежище после возбуждения против него дел на родине.

Нобоа, которому 35 лет, не был одним из фаворитов предвыборной гонки. Он обещает придать импульс развитию сельскохозяйственного сектора Эквадора, привлечь в страну иностранные инвестиции и принять меры для борьбы с организованной преступностью. Политик - сын предпринимателя Альваро Нобоа, который сам пять раз баллотировался в президенты. 20 августа в Эквадоре прошли досрочные президентские и парламентские выборы, созванные действующим главой государства Гильермо Лассо в мае для роспуска Национальной ассамблеи. Голосование проходило в условиях режима чрезвычайного положения, введенного после убийства Вильявисенсио, который был застрелен в столице после участия в предвыборной встрече.

Позже стало известно, что Гонсалес и Нобоа вышли во второй тур досрочных выборов главы государства. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета республики Диана Атамаинт. "Эти результаты уже показали тенденцию, указывающую на то, что эквадорцы 15 октября пойдут голосовать во втором туре выборов. Я хочу отметить демократическую позицию кандидатов, признавших результаты", - сказала она на пресс-конференции.

Согласно данным, которые избирком Эквадора опубликовал после обработки около 70% протоколов, за Гонсалес, представляющую левую коалицию "Гражданская революция", проголосовали 33,12%, за Нобоа, выдвигающегося от левоцентристского движения "Национальное демократическое действие", - 24,14%. Их основные соперники признали поражения.