Эксперт: армия Украины недостаточно сильна для фронтального прорыва линии обороны России

Сотрудник Центра изучения РФ при Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн считает, что для конфликта начался этап, когда Москва и Киев "ведут войну на взаимное истощение"

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Украинская армия не обладает достаточной мощью для совершения фронтального прорыва в вооруженном противостоянии с РФ. Об этом заявил сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн, комментируя эскалацию конфликта на Украине.

"Как бы то ни было, украинские войска недостаточно сильны для того, чтобы совершить фронтальный прорыв [в вооруженном противостоянии с Россией]", - приводит его слова газета Global Times.

По мнению эксперта, Киев пытается обойти зону обороны, благодаря которой российские войска обезопасили ключевые населенные пункты РФ от атак ВСУ.

Как полагает Цуй Хэн, для конфликта на Украине начался этап, когда Москва и Киев "ведут войну на взаимное истощение".

20 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев получит нидерландские истребители F-16. Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен сообщил, что Копенгаген готов передать украинской стороне 19 истребителей F-16, шесть из которых поступят до конца года.

19 и 20 августа Украина предприняла сразу несколько попыток атаковать российские регионы с помощью беспилотников: один аппарат упал на военном аэродроме под Новгородом, другой врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, несколько были сбиты либо подавлены над Белгородской, Московской и Ростовской областями.