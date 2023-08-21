Лидер президентской гонки в Эквадоре попросила провести повторное голосование за рубежом

В то же время Луиса Гонсалес признала результаты, согласно которым она выходит во второй тур выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Эквадора Луиса Гонсалес призвала в воскресенье дать гражданам страны, живущим за рубежом, повторно реализовать избирательное право из-за хакерской атаки на платформу для голосования, но признала выход во второй тур.

"Выражаю поддержку нашим братьям мигрантам и прошу, чтобы было проведено повторное голосование за рубежом, в Европе, потому что нельзя лишать наших мигрантов демократического права", - сказала она в ходе выступления перед сторонниками, которое транслировалось в эфире телеканала TC Television. Как утверждает Гонсалес, многие эквадорцы, живущие в странах Европы, не смогли проголосовать.

В то же время Гонсалес признала результаты, согласно которым она выходит во второй тур выборов. "Мы продолжаем борьбу, в которой вы нам уже дали первую победу. Будет вторая окончательная победа", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее глава Национального избирательного совета республики Диана Атамаинт сообщила, что на платформу для голосования за рубежом была совершена хакерская атака, которая привела к проблемам с доступом.

20 августа в Эквадоре прошли досрочные президентские и парламентские выборы, созванные действующим главой государства Гильермо Лассо в мае для роспуска Национальной ассамблеи. По данным, которые эквадорский избирком опубликовал после обработки более 70% протоколов, за Гонсалес, представляющую левую коалицию "Гражданская революция", проголосовали 33,17%. Второе место с 24,13% голосов занял сын одного из богатейших бизнесменов страны Даниэль Нобоа. Глава избиркома уже объявила, что 15 октября пройдет второй тур выборов.

Для победы в первом туре фавориту президентской гонки необходимо было получить абсолютное большинство голосов, или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять как минимум 10% голосов.