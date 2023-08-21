Шерпа Индии в G20 выразил надежду, что на саммите будет принято итоговое заявление

Амитабх Кант отметил, что "мир сталкивается с различными серьезными проблемами", и саммит является "шансом для нахождения их решения"

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Шерпа Индии в Группе двадцати (G20) Амитабх Кант надеется, что лидерам стран, входящих в объединение, удастся согласовать итоговое заявление саммита, запланированного на сентябрь. Об этом он заявил в интервью телеканалу NHK.

"Мы ведем обсуждение со всеми странами. По части содержания удалось достигнуть широкого согласия, поэтому есть надежда", - сказал он, отвечая на вопрос о пункте про Украину. Шерпа также отметил, что это "сделает G20 очень инклюзивным органом".

"Мир сталкивается с различными серьезными проблемами, и саммит G20 является шансом для нахождения их решения", - добавил Кант.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На саммит приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана, Сингапура. Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения.

Некоторые встречи G20 на министерском уровне закончились без принятия итогового заявления из-за расхождений по ситуации на Украине. К примеру, после встречи глав минфинов и ЦБ G20 в феврале в МИД РФ отмечали, что "путем открытого шантажа и диктата, вброса абсурдных трактовок ситуации на Украине западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений".

Вместе с тем по итогам предыдущего саммита G20 на Бали итоговый документ все же удалось согласовать. Касательно ситуации на Украине там отмечалось, что большинство стран G20 "резко осуждает войну на Украине", но среди них есть и "другие мнения по поводу этой ситуации". Кроме того, было указано, что конфликт на Украине "обострил существующие проблемы мировой экономики".