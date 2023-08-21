Эксперт: африканцы ждут от саммита БРИКС шагов по созданию нового многополярного мира

Генеральный директор Камерунского информационного агентства Ксавье Мессе а Тиати заявил, что первым шагом могло бы стать формирование единой валюты БРИКС, которая "освободила бы значительную часть мира от господства американского доллара"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Африка ожидает от предстоящего в ЮАР саммита БРИКС конкретных шагов по формированию нового многополярного мира. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Камерунского информационного агентства (КИА) Ксавье Мессе а Тиати.

По его словам, в связи с заявлениями БРИКС о намерении создать многополярный мир, у африканцев "большие ожидания" по этому вопросу.

"Первым решительным шагом могло бы стать формирование единой валюты БРИКС, которая освободила бы значительную часть мира от господства американского доллара. Ситуация, когда международно признанная валюта эмитируется одной страной, речь идет о долларе США, представляет собой огромный риск для равновесия в мировых финансовых расчетах. США используют свое положение, чтобы душить те страны, которые не принимают их идеологии, вводят против них санкции. В результате суверенные государства иногда не могут пользоваться, когда пожелают, своими банковскими активами в долларах".

Знаковое событие

"Саммит БРИКС, который пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа 2023 года, - во многом знаковое событие, - отметил глава информагентства. - Страна-хозяйка называет это саммитом "расширения". Для этого [президент ЮАР] Сирил Рамапоса созвал всех руководителей Африканского континента, а также некоторых глав государств Азии, всего в Южной Африке ждут 60 делегаций. Это расширение также выражается в приеме пяти новых членов - Аргентины, Египта, Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии. На Африканском континенте только ЮАР входит в БРИКС. Однако на этом саммите к объединению может присоединиться Египет. Ожидают одобрения на вступление Эфиопия, Алжир".

Как отметил Ксавье Мессе а Тиати, Сенегал и Кения "выразили намерение" присоединиться к объединению.

"Что касается франкоязычных государств Африки, некоторые определенно могли испытать давление со стороны колониальных держав с целью отсрочить подачу ими заявки и даже не отправляться на саммит в ЮАР. Руководитель одной африканской компании подтвердил мне, что "БРИКС представляет ныне замечательную возможность для африканских стран". Этот саммит будет проводиться наряду с крупным форумом предпринимателей. В недрах БРИКС зарождается добровольное стремление создать обменный центр для осуществления многочисленных транзакций и возможной передачи технологий. Эти обмены могла бы стимулировать и облегчить система финансовых расчетов, которую сейчас создают эксперты БРИКС", - поделился гендиректор КИА.

Перспективы Нового банка развития БРИКС

"Новый банк развития (НБР) БРИКС во главе с Дилмой Руссефф стал объектом множества нападок, - подчеркнул глава информагентства. - Несколько месяцев назад эксперты НБР посетили ЦАР с ознакомительной поездкой, рассматривая возможность открыть отделение банка в этой очень бедной стране. Африканцы приветствовали этот шаг, ведь они видят методы работы НБР, столь отличные от привычных им. Речь идет о том, чтобы приблизить банк к клиентам, учитывая местные реалии. Африканцы ожидают значительных шагов в этом направлении на предстоящем саммите БРИКС в ЮАР и принятия НБР плана действий по развитию БРИКС".

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.