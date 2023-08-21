Мирзиёев и Эрдоган обсудили в Будапеште вопросы укрепления стратегического партнерства

Лидеры Узбекистана и Турции рассмотрели график проведения и ход подготовки саммитов Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Будапешт встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним вопросы укрепления узбекско-турецкого стратегического партнерства. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Сегодня в городе Будапешт президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестке дня были вопросы укрепления узбекско-турецкого стратегического партнерства, расширения товарооборота, увеличения количества совместных экономических проектов и многое другое", - написал он в своем Telegram-канале.

Лидеры двух стран также рассмотрели график проведения и ход подготовки запланированных на текущий год саммитов Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.

Сообщается также, что Мирзиёев встретился на полях проходящего в Будапеште чемпионата мира по легкой атлетике с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Сербии Александаром Вучичем и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.