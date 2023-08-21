21 августа, 05:16
Военная операция на Украине

Такер Карлсон: Вучич заявил о крушении экономики Европы из-за действий НАТО по Украине

AP Photo/ Richard Drew
Такер Карлсон
© AP Photo/ Richard Drew

Американский журналист встретился с президентом Сербии в Будапеште

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что президент Сербии Александар Вучич во время интервью заявил о разрушении европейской экономики из-за "проводимой на Украине войны НАТО против России". Карлсон встретился с Вучичем в Будапеште, беседа прошла в сербском посольстве. Пересказ интервью журналист разместил в социальной сети X (ранее Twitter).

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"В частности, он [президент Сербии] сказал, что война на Украине - война, проводимая НАТО против России, - сокрушила европейскую экономику. Разрушение газопровода "Северный поток" администрацией [президента США] Джо Байдена убивает германскую экономику", - отметил журналист.

"Вытекающие из этого последствия состоят в том, что по факту одна страна НАТО атакует другую страну НАТО, что ощущается по всей Европе. Это безумие, полное безумие. Эта война наносит ущерб всем, возможно, кроме России в долгосрочной перспективе, и усиливает всех за пределами Европы - государства Персидского залива, Китай, Турцию", - обратил внимание он.

"Это касается глобального перенаправления центра силы из США и с Запада на Восток. Это все происходит прямо сейчас. Но только очень немногие люди в нашей стране, похоже, знают об этом", - сказал Карлсон. 

Теги:
СШАСербияВучич, АлександарВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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