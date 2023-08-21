Австралия закупит у США 200 крылатых ракет Tomahawk и более 60 ракет AARGM-ER

Как сообщили в Минобороны Австралии, около $1,1 млрд будут направлены на покупку "самых мощных и технологически продвинутых систем вооружения для ВС страны"

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Австралии направит более $1 млрд на покупку 200 американских крылатых ракет Tomahawk и 60 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (ПРР) повышенной дальности AARGM-ER для истребителей F-35A Lightning II. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

По словам главы оборонного ведомства, более 1,7 млрд австралийских долларов (около $1,1 млрд) будут направлены на покупку у США "самых мощных и технологически продвинутых систем вооружения для ВС Австралии". "200 крылатых ракет Tomahawk стоимостью 1,3 млрд австралийских долларов [$833 млн] будут размещены на эсминцах Hobart ВМС Австралии. Кроме того, еще порядка 60 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет увеличенной дальности AARGM-ER стоимостью 431 млн австралийских долларов [$276,3 млн] будет закуплено для военных самолетов Super Hornet и истребителей F-35A Lightning II", - указал Марлз в заявлении, распространенном Минобороны.

Также министр сообщил, что австралийское правительство одобрило закупку противотанковых управляемых ракет дальнего действия Spike. "Ожидается, что в соответствии с контрактом стоимостью более 50 млн австралийских долларов [$32 млн] первая ракета Spike Long-Range 2 будет принята на вооружение в начале следующего года", - уточнил он.

О переоснащении ВМФ Австралии американскими крылатыми ракетами Канберра сообщила в сентябре 2021 года. Эта модернизация флота предусмотрена соглашениями трехстороннего военного альянса AUKUS (входит Австралия, Великобритания и США). Также в рамках предстоящего перевооружения австралийский военно-морской флот должен получить как минимум восемь атомных подводных лодок, построенных по новой технологии на верфях в Аделаиде, и еще три субмарины класса Virginia, закупленных у США.