Президент Узбекистана 22-23 августа посетит Азербайджан

В повестку государственного визита Шавката Мирзиёева включено обсуждение развития двусторонних отношений стратегического партнерства

ТАШКЕНТ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит республику с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"По приглашению президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22-23 августа посетит эту страну с государственным визитом. Программа пребывания предусматривает проведение переговоров на высшем уровне и другие мероприятия с участием лидеров двух стран", - говорится в сообщении.

В частности, в повестку включено обсуждение развития двусторонних отношений стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направлениям. По данным пресс-службы, по итогам переговоров запланировано подписание нескольких двусторонних соглашений.