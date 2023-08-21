В Баку заявили об обстреле позиций сил республики на границе с Арменией

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, подразделениями армии "приняты ответные меры"

БАКУ, 21 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на понедельник позиций армии республики на границе с Арменией.

"С 23:55 [22:55 мск] 20 августа до 06:10 [05:10 мск] 21 августа подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гёйсу Басаркечярского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Галакенд и Новоивановка Кедабекского района и Ахмедли Лачинского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделениями азербайджанской армии "приняты ответные меры по всем указанным направлениям".

Кроме того, указали в Минобороны, 21 августа с 06:20 до 08:20 (с 05:20 до 07:20 мск) "незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов". "В результате неотложных мер, принятых подразделениями армии, работы были немедленно остановлены", - добавили в ведомстве.