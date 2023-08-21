21 августа, 07:04

Глава Гагаузской автономии Молдавии представила на утверждение новый состав исполкома

Евгения Гуцул заявила, что из состава убрали всех людей, которые не знают гагаузский язык

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул представила на утверждение Народного собрания (НС, парламент) автономии Молдавии новый состав исполнительного комитета (правительство) с учетом замечаний парламентариев. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Наша команда подала документы, учитывая все ваши требования. Мы заменили всех людей, которые не знают гагаузский язык. В ответ я настоятельно требую утвердить исполком и начать работу", - написала Гуцул.

Ранее НС трижды отклоняло предложенный Гуцул состав органа исполнительной власти. Если этот вопрос не будет решен до конца сентября, то глава автономии вправе распустить нынешний состав парламента. Депутатов не устраивает предложенная структура исполкома, также они требовали от кандидатов знания гагаузского языка.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор", которая недавно была признана незаконной в Молдавии. После победы Гуцул конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в центризбиркоме автономии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании предвыборной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация