В рамках визита главы Казахстана во Вьетнам подписали 12 документов

Среди них меморандум о сотрудничестве между компаниями "Казмунайгаз" и Sovico Group

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Двухлетний план совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества, а также еще 11 документов подписаны в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В частности, подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями "Казмунайгаз" и Sovico Group, аналогичный документ с вьетнамской фирмой подписали представители АО "Казахстанские железные дороги". Меморандумы о взаимопонимании подписал Комитет по инвестициям МИД Казахстана с Агентством по инвестициям Вьетнама и с компанией Crystal Bay Tourism Group, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и компания Vietjet Aviation.

В понедельник Токаев заявил на переговорах в Ханое, что Казахстан заинтересован в открытии нового этапа взаимоотношений с Вьетнамом и рассчитывает, что объем взаимной торговли стран по итогам года дойдет до $1 млрд.