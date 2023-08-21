Эксперт: Египет считает, что БРИКС играет важную роль в становлении многополярного мира

В стране рассчитывают, что предстоящий саммит станет решающим в вопросе вступления в организацию, заявил египетский дипломат Рауф Саад

КАИР, 21 августа. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Египет считает, что БРИКС играет важную роль в становлении многополярного мирового порядка. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС египетский дипломат, бывший посол в России Рауф Саад.

"БРИКС имеет большое значение для геополитического баланса, играет важную роль в становлении многополярного мирового порядка, в том числе когда речь идет об использовании национальных валют в торговых расчетах", - подчеркнул эксперт. "В настоящее время большое число стран хочет присоединиться к объединению, и они стремятся это сделать скорее по политическим причинам, нежели экономическим", - считает дипломат.

Говоря о предстоящем 22-24 августа саммите в ЮАР, он выразил мнение, что разногласия внутри объединения, связанные с политическим аспектом вопроса расширения, могут встать на пути стран, подавших заявки на вступление в БРИКС. "Это очень политизированный вопрос. Есть различия в позициях внутри объединения. Например, Индия не хочет вступать в конфронтацию с США, Китаю это тоже не нужно. В то время как ряд стран стремится вступить в БРИКС, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты", - выразил мнение Саад. "Возможно, они откроют двери для новых членов, но им придется выдвинуть для них ряд условий", - предположил дипломат.

Ожидания Египта

В целом же в Египте рассчитывают, что предстоящая встреча станет решающей для страны в вопросе вступления в организацию. "Надеемся, что по итогам саммита будут предприняты практические шаги по присоединению Египта. Нас поддерживает РФ, этого уже достаточно", - сказал египетский дипломат, бывший посол в РФ Алаа аль-Хадиди. Он выразил надежду, что эти конкретные меры "будут отражены в итоговом заявлении" встречи.

19 августа председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби сообщил корреспонденту ТАСС, что Каир намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС на предстоящем саммите объединения и рассчитывает на поддержку России в этом вопросе.

В прошлом году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выдвинул правительству предложение присоединиться к Новому банку развития БРИКС, на заседании в декабре кабинет министров поддержал эту инициативу и утвердил проект решения главы государства. В конце января парламент республики одобрил соглашение, позволяющее стране вступить в финансовый институт. 14 июня посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление и в само объединение.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.