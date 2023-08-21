В Турции заявили, что конкретики о возможной встрече Эрдогана и Путина пока нет

В пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уточнили, что администрация проинформирует СМИ, как только информация появится

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Какой-либо конкретики о возможной встрече в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина отсутствует. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе турецкого лидера.

"По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики. Мы ничего не можем сообщить относительно встречи", - сообщили в пресс службе. Собеседник агентства подтвердил, что ранее озвучивались сроки проведения встречи президентов до конца августа. Но пока определенности нет, администрация "проинформирует СМИ, как только будет конкретика".