Источник в Анкаре назвал маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина в Турции

При этом четкого решения по этому вопросу пока нет

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Проведение встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на турецкой территории маловероятно. Об этом ТАСС сообщил источник в Анкаре.

"На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность", - сказал собеседник агентства.