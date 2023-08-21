21 августа, 07:40,
обновлено 21 августа, 07:42

Источник в Анкаре назвал маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина в Турции

При этом четкого решения по этому вопросу пока нет

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Проведение встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на турецкой территории маловероятно. Об этом ТАСС сообщил источник в Анкаре.

"На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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