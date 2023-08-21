В Афганистане с августа 2021 года погибли не менее 38 сотрудников ООН

На территории страны организация занимается вакцинацией детей от полиомиелита и разминированием минных полей

ИСЛАМАБАД, 21 августа. /ТАСС/. Не менее 38 сотрудников ооновского Управления по координации гуманитарных вопросов погибли в Афганистане с августа 2021 года, когда власть в стране захватило движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил телеканалу TOLOnews заместитель спецпредставителя ООН в Афганистане Даниэль Питер Эндрес.

Сотрудники ООН участвуют в вакцинации афганских детей от полиомиелита и разминировании минных полей.

Миссия ООН по содействию Афганистану ранее сообщила, что с 15 августа 2021 года по 30 мая 2023 года 639 жителей страны погибли и 2 679 получили ранения в результате терактов и инцидентов с применением оружия. От взрывов боеприпасов и мин в Афганистане в прошлом году погибли и были ранены более 700 детей.