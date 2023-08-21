МИД КНР назвал клеветой заявление США, Республики Корея и Японии по Южно-Китайскому морю

Подобные действия Вашингтона, Сеула и Токио "серьезно нарушают принципы международных отношений", заявили в Пекине

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Власти КНР считают клеветой и вмешательством во внутреннюю политику недавнее заявление лидеров Соединенных Штатов, Республики Корея и Японии по поводу "агрессивного поведения" Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Лидеры трех стран на встрече в резиденции в Кэмп-Дэвиде допустили нападки на Китай и распространяли про него клевету по вопросам, касающимся Тайваня и Южно-Китайского моря, - заявил он на брифинге. - Это грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР, умышленная провокация применительно к отношениям, поддерживаемым Китаем с соседними странами".

Как уточнил дипломат, подобные действия Вашингтона, Сеула и Токио "серьезно нарушают принципы международных отношений". "Мы выражаем по этому поводу категорическое недовольство и решительный протест. Китай уже сделал серьезное представление указанным сторонам", - добавил Ван Вэньбинь. По его словам, Пекин настаивает, чтобы США и их союзники соблюдали свои обещания, не ущемляли интересы КНР и перестали способствовать обострению конфронтации в регионе.

На прошлой неделе лидеры Соединенных Штатов, Республики Корея и Японии по итогам трехсторонней встречи в США выступили против "опасного и агрессивного поведения" КНР в Южно-Китайском море. Стороны подтвердили "неизменность основных позиций по Тайваню" и заявили, что "выступают за ее мирное урегулирование".