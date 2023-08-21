МИД КНР опроверг информацию о китайских поставках, используемых в оборонном секторе России

Представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что страна "занимает осторожную и ответственную позицию" в отношении экспорта вооружений

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и считает фальсификацией информацию о поставках России китайской продукции, которая якобы используется для производства вооружений в РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай занимает осторожную и ответственную позицию по вопросам, касающимся экспорта вооружений", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос украинского журналиста об имеющейся в западных СМИ информации о поставках китайской продукции, которую компании оборонного сектора РФ якобы используют при производстве вертолетов и беспилотников.

Как уточнил официальный представитель, Китай на взаимовыгодной основе поддерживает регулярные торгово-экономические контакты со всеми странами, включая Россию. "Мы против того, чтобы отдельные средства массовой информации занимались фальсификацией и распространяли злостную клевету", - добавил он.

Ван Вэньбинь напомнил, что Пекин стремится к восстановлению мирного диалога, нацеленного на урегулирование украинской проблемы. "Мы продолжим играть конструктивную роль для снижения эскалации", - подытожил он.