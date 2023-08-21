21 августа, 08:21
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили об обстреле позиций армянской армии на границе с Азербайджаном

Как заявили в МО Армении, обстрел велся в направлении населенного пункта Верин-Шоржа

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана утром обстреляли позиции армии республики в направлении населенного пункта Верин-Шоржа.

"21 августа в 09:50 [08:50 мск] подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в районе Верин-Шоржа", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее в Минобороны Армении сообщали, что инцидент произошел еще на одном направлении армяно-азербайджанской границы. В ведомстве заявили, что азербайджанская армия нарушила режим прекращения огня на участке Хнацаха. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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