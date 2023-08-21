Reuters: глава британского МИД нанесет визит в Китай в конце августа

По информации одного из источников агентства, Джеймс Клеверли прибудет в Пекин 29 августа

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибудет с визитом в Китай в конце августа для стабилизации отношений между двумя странами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации одного из них, Клеверли прибудет в Пекин 29 августа. Другой источник агентства полагает, что визит состоится в конце августа, но не уточняет его сроков.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Клеверли перенес визит в КНР на неопределенное время из-за отсутствия в публичном пространстве его китайского коллеги Цинь Гана. 25 июля Цинь Ган был смещен с должности решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (постоянно действующий орган парламента). Главой МИД КНР вновь стал Ван И, который занимал этот пост с 2013 по 2022 год.

13 марта правительство Великобритании опубликовало обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе Китай назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.