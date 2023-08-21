Рамапоса заявил, что отношения ЮАР и КНР носят стратегический характер

Президент ЮАР отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером республики

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Партнерство Южно-Африканской Республики и Китая носит стратегический характер. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса накануне государственного визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина, который пройдет с 21 по 24 августа.

"Отношения между нашими странами поддерживаются 10-летней стратегической программой сотрудничества (2020-2029 годы), - отметил Рамапоса в еженедельном послании народу ЮАР. - Визит председателя Си Цзиньпина дает возможность оценить прогресс в областях сотрудничества и определить пути его углубления. Китай является крупнейшим торговым партнером ЮАР".

Президент подчеркнул, что обе страны уже давно разделяют понимание того, что торговля и инвестиции являются главными катализаторами повышения уровня жизни народов двух стран. "ЮАР есть чему поучиться у Китая на пути развития, - подчеркнул он. - Мы активно сотрудничаем в разработке и реализации стратегий борьбы с нищетой, соответствующих нашему видению развития, а также в расширении прав и возможностей женщин и молодежи".

Рамапоса особо отметил сотрудничество с КНР в области энергетики. "Энергетическое сотрудничество между ЮАР и Китаем является приоритетной областью, которая имеет большие перспективы, - указал он. - В июне этого года компании из обеих стран приняли участие в конференции по инвестициям и сотрудничеству в области новой энергетики, на которой рассматривались возможности сотрудничества в сферах зеленой экономики, справедливого энергетического перехода и передачи научных знаний и технологий. В ЮАР в этой области уже работают около 200 китайских компаний".

Также президент заявил, что ЮАР хочет решить проблему дефицита торгового баланса с Китаем. "Двусторонняя торговля с Китаем выросла в геометрической прогрессии: с менее чем 1 млрд рандов ($52,4 млн - прим. ТАСС) в 1998 году до более чем 614 млрд рандов ($32,2 млрд - прим. ТАСС) в 2022, - отметил президент. - Мы надеемся использовать этот государственный визит для обсуждения того, как сократить значительный дефицит торгового баланса в пользу Китая, в основном [планируется добиться этого] за счет содействия доступу южноафриканских товаров и услуг с добавленной стоимостью на китайский рынок".

Официальная церемония встречи Си Цзиньпина состоится утром 22 августа в Претории. Затем пройдут переговоры лидеров двух стран. В тот же день китайский лидер прибудет в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС.