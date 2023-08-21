Сирийские войска нанесли удары по базам бандформирований в провинциях Хама и Идлиб

Обстрел велся в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня в северной зоне деэскалации, сообщила газета Al Watan

БЕЙРУТ, 21 августа. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии атаковала позиции бандформирований на севере провинции Хама. Как сообщила газета Al Watan, обстрел велся из тяжелых орудий в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня в северной зоне деэскалации.

Удары были нанесены по командным пунктам и тыловым базам противника в районах Эс-Сирмания, Эз-Зияра и Хирбет-эн-Накус в долине реки Оронт.

Ранее сирийские войска атаковали форпосты экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в соседней провинции Идлиб. По информации издания, были поражены укрепления, созданные боевиками в Кенсарфе и Суфухуне в горной местности Джебель-эз-Завия. Противник понес потери убитыми и ранеными.

На востоке Сирии правительственные силы проводят операцию против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По сведениям Al Watan, в ходе боестолкновений в оазисе Эс-Сухна элитные спецподразделения сирийской армии и отряды ополченцев уничтожили банду ИГ.

10 августа в окрестностях города Эль-Меядин (368 км от Дамаска) террористы учинили расправу над 33 сирийскими военнослужащими, попавшими в засаду. Еще несколько военных были взяты в плен и уведены боевиками в пустыню Бадия-эш-Шаркия, где находятся их базы.

Согласно данным телеканала Al Hadath, банды ИГ с начала 2023 года совершили свыше 40 вооруженных вылазок на востоке Сирии. В провинции Дейр-эз-Зор жертвами их нападений стали 67 военных и ополченцев, в Ракке от рук террористов погибли 57 солдат и 49 мирных граждан.