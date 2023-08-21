В Дании заявили, что разрешат Киеву использовать F-16 только на украинской территории

Министр обороны Якоб Эллеман-Енсен уточнил, что оружие передадут при условии, что его будут использовать для вытеснения врага с территории Украины

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей передаст Дания, только на своей территории. Об этом заявил датский министр обороны Якоб Эллеман-Енсен.

"Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше, - приводит слова министра агентство Ritzau. - Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит".

Председатель Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен также подчеркнул, что истребители не должны действовать за пределами Украины. "Важно, чтобы их использовали для самозащиты на Украине. Идея состоит в том, чтобы не использовать самолеты для нападения на Россию", - отметил он.

Премьер-министр Метте Фредериксен надеется, что Украина получит больше самолетов от других стран. "Мы первая страна, сделавшая конкретное пожертвование F-16, и я надеюсь, что за нами последуют другие страны", - отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, 6 первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.