21 августа, 09:07,
обновлено 21 августа, 09:27
Саммит БРИКС - 2023

В ЮАР сообщили, что более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС

EPA-EFE/ KIM LUDBROOK
Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa
© EPA-EFE/ KIM LUDBROOK

Встреча состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Более 40 иностранных лидеров будут участвовать в саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.

"Более 40 глав государств примут участие", - сказал он.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, лидеры стран "пятерки" обсудят на саммите вопрос расширения организации.

Ранее сообщалось, что формальные заявки на вступление в объединение подали свыше 20 стран. 

Теги:
ЮАРСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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