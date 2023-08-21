Премьер Мали считает, что интервенция в Нигер закончится распадом ECOWAS

Чогель Кокалла Маига заявил, что идет подготовка к балканизации Африки

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Военное вторжение участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер приведет к расформированию сообщества. Такое мнение выразил премьер-министр переходного правительства Мали Чогель Кокалла Маига.

"Сейчас под видом демократии и оппозиции главы [ряда] государств хотят разделить нас (африканские страны - прим. ТАСС). Если произойдет военная интервенция в Нигер, то ECOWAS прекратит свое существование", - приводит слова премьера новостной портал Abamako.

По словам политика, идет подготовка к балканизации Африки, первым актом которой станет распад ECOWAS. Некоторые силы с "самого начала" ставили цель развалить сообщество, поскольку они "не хотят объединения африканских стран", продолжал премьер. Он напомнил, что ECOWAS является экономическим, а не политическим объединением, и призвал его руководство проявить "мудрость и сдержанность".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства определена. Ее пока официально не объявили.