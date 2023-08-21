В Литве фермеры опасаются появления украинского зерна на рынке республики

Они боятся удара по их экономическим интересам из-за присутствия в стране дешевого зерна с Украины

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Литовские фермеры опасаются появления на внутреннем рынке украинского зерна, которое предлагается перегружать в Клайпедском государственном морском порту для отправки на экспорт. Об этом в эфире радио LRT сообщил председатель ассоциации производителей зерновой продукции республики Аушрис Мацияускас.

"Мы опасаемся того, что предназначенное на вывоз украинское зерно может остаться в Литве, сбить рыночную цену и привести к убыткам. Цены могут упасть на треть или даже половину. С Украиной мы конкурировать не в состоянии", - сказал он.

Как сообщил в июле генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, госпредприятие способно перегружать 10 млн тонн украинского зерна в год. Неожиданным препятствием стала позиция Польши. Польские фермеры также опасаются негативных последствий транспортировки дешевого зерна с Украины по железной дороге в Клайпеду. Вильнюс попросил Еврокомиссию стать посредником на переговорах с Варшавой.