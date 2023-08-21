Верховный суд Белоруссии рассмотрит иск о ликвидации партии БСДП

Заседание состоится 11 сентября

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии 11 сентября рассмотрит иск Минюста о ликвидации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) (БСДП). Об этом свидетельствует расписание заседаний, размещенное на сайте суда.

Оппозиционная БСДП зарегистрирована в январе 1997 года, перерегистрирована в сентябре 1999 года.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с документом, вступившим в силу 4 марта, Минюст в течение шести месяцев должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда Белоруссии.

К настоящему времени он по искам Минюста ликвидировал Белорусскую партию "Зеленые", партию "Белорусская социал-демократическая Грамада", Республиканскую партию, Социал-демократическую партию Народного согласия, партию БНФ и Объединенную гражданскую партию.

По состоянию на начало года в перечне Минюста Белоруссии числились 15 политических партий. В начале мая была зарегистрирована партия "Белая Русь", в июне документы о перерегистрации получили Либерально-демократическая партия Белоруссии, Коммунистическая партия Белоруссии и Республиканская партия труда и справедливости. В конце февраля министр юстиции Белоруссии Сергей Хоменко заявлял, что после проведения перерегистрации в стране останутся три-четыре партии.