По летательному аппарату в небе над Газой выпустили ракеты-перехватчики

Как сообщили в Армии обороны Израиля, аппарат не перелетал на территорию страны, а системы мониторинга ВВС "отслеживали его передвижение на протяжении всего инцидента"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Израильская система ПВО выпустила ракеты-перехватчики по неопознанному летательному аппарату, направлявшемуся из сектора Газа в сторону территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Недавно над сектором Газа был замечен неопознанный летательный аппарат, двигавшийся в направлении израильской территории. Ракеты-перехватчики были запущены системой противовоздушной обороны армии Израиля, изучается возможность того, что аппарат был успешно перехвачен", - говорится в заявлении пресс-службы.

Военные добавили, что "аппарат не перелетал на территорию Израиля, а системы мониторинга ВВС отслеживали его передвижение на протяжении всего инцидента с момента взлета". Произошедшее "не представляло непосредственной угрозы гражданскому населению в районе, граничащем с сектором Газа, и в соответствии с протоколом сигналы тревоги не активировались", продолжили в армии.

Несколько часов назад армейская пресс-служба проинформировала, что израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" была задействована в связи с обнаружением неопознанного летательного аппарата в небе над Газой.

20 августа израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила над сектором беспилотный летательный аппарат, направлявшийся из Газы в сторону израильской территории.