В Иране рассказали о сроках реализации соглашений об обмене заключенными и активах

Как сообщили в Тегеране, они будут реализованы в течение двух месяцев

ТАСС, 21 августа. Соглашения об обмене заключенными и разморозке иранских финансовых активов будут реализованы в течение двух месяцев. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Соглашения были заключены с расчетом на то, что они будут реализованы в течение двух месяцев, - приводит его слова агентство ISNA. - Мы с оптимизмом смотрим на перспективы их выполнения в срок, поскольку, согласно имеющейся у нас информации, работа в этом направлении идет хорошо".

Также Канани Чафи отметил, что, помимо активов, замороженных в Республике Корея, у Ирана есть финансовые резервы в соседнем Ираке. "Процесс передачи этих активов начался, и их часть уже выведена за пределы Ирака", - подчеркнул официальный представитель иранского МИД. Подробности о предстоящем процессе обмена заключенными между Тегераном и Вашингтоном он не привел.

Ранее агентство Reuters информировало, что резервы Ирана уже выведены в Швейцарию и в течение пяти недель будут конвертированы из вон в евро для дальнейшей отправки в Катар.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. В рамках соглашения Иран получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти заявили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.