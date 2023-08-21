Молдавия направит на Украину в качестве помощи консервы на $190 тыс.

В качестве гуманитарной помощи отправят свыше 63 тыс. банок с консервированным мясом

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Молдавия направит на Украину в качестве помощи консервированную продукцию примерно на $190 тыс. Такое решение принято на заседании кабинета министров, которое транслировала его пресс-служба.

"В качестве гуманитарной помощи для Украины из госрезерва будут выделены материальные ценности на сумму 3 379 тыс. леев (около $190 тыс.)", - зачитал проект решения глава МВД Адриан Ефрос. По его словам, на Украину отправят свыше 63 тыс. банок с консервированным мясом.

В прошлом году республика передала Украине гуманитарную помощь в виде палаток, кроватей, обогревателей, спальных мешков и гигиенических наборов примерно на $1 млн.