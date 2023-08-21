В Таиланде партия "Пхыа Тхаи" объявила о формировании коалиции из 11 партий

В общей сложности коалиция будет контролировать 314 кресел в 500-местной Палате представителей Национальной ассамблеи

БАНГКОК, 21 августа. /ТАСС/. Партия "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") официально объявила о формировании правительственной коалиции с участием 10 других партий, куда также вошли представляющие военные круги "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат") и "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат").

Как сообщил на пресс-конференции в парламенте лидер "Пхыа Тхаи" Чоннан Сикеу, в будущем правительстве его партию представят восемь министров. "Народной государственной силе" и "Объединенной таиландской нации" достанутся по две министерских должности каждой. В коалицию вошла занявшая третье место на выборах партия "Бхумчайтхай", которая будет представлена четырьмя министрами. По одному министерскому портфелю достанется Национальной партии ("Прачачат") и Партии национального развития ("Чат Тхаи Паттана").

В политический союз вошли также пять политических сил, которые представлены в Палате представителей одним или двумя депутатами. В общей сложности сформировавшаяся коалиция будет контролировать 314 кресел в 500-местной Палате представителей Национальной ассамблеи.

Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи 22 августа рассмотрят кандидатуру Сеттхи Тхависина от "Пхыа Тхаи" на пост премьер-министра. Конституционный суд (КС) Таиланда ранее отказался пересмотреть решение 750-местной Национальной ассамблеи о недопущении повторного выдвижения кандидатом в премьер-министры лидера левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата.

На совместном заседании парламента, прошедшем 13 июля, лидер партии "Движение вперед" не получил достаточной поддержки членов парламента, чтобы занять кресло премьера. КС Таиланда 19 июля принял решение приостановить действие депутатского мандата Лимчароенрата до вынесения решения суда, поскольку тот подозревается во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов, что запрещено конституцией. Национальная ассамблея тогда же выступила против повторного выдвижения его кандидатуры.

"Движение вперед" победило на прошедших 14 мая парламентских выборах и получило 151 депутатское кресло в Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице "Пхыа Тхаи" смог провести в парламент 141 депутата. После неудачной попытки "Движения вперед" сформировать правительство "Пхыа Тхаи" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Тхависина и возглавила процесс создания новой правительственной коалиции уже без участия "Движения вперед".