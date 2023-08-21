В Баку заявили о создании армянскими формированиями радиопомех пассажирской авиации

По данным Минобороны Азербайджана, в результате применения радиопомех на борту самолета ATR-45 компании "Азербайджанские авиалинии" произошел сбой в работе спутниковой системы навигации

БАКУ, 21 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о постановке армянскими формированиями в Карабахе радиопомех сигналам спутниковых систем навигации, которые используют пассажирские самолеты, выполняющие рейсы в воздушном пространстве республики.

"Вновь участились случаи применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против спутниковых систем навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства страны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 21 августа в результате применения радиопомех на борту самолета ATR-45 компании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Физули - Баку, произошел сбой в работе спутниковой системы навигации. Как сообщили в Минобороны, о факте было проинформировано командование миротворческого контингента. "Однако до сих пор никаких мер не принято", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в июле Минобороны Азербайджана уже сообщало о постановке армянскими формированиями аналогичных радиопомех.