В Швеции заявили об отсутствии планов по отправке Украине истребителей Gripen

Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон сообщил, что его страна сделает все, чтобы поддержать Киев авиацией, но пока новых обязательств по передаче самолетов Украине нет

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Швеция пока не намерена отправлять истребители Gripen на Украину. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон в интервью телеканалу TV4.

"Мы не в той ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их авиацией, но пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет, - сказал он. - Швеция - географически большая страна, нам приходится защищаться, и мы пока не в НАТО".

Дания пообещала Украине 19 истребителей F-16, Нидерланды также передадут Киеву самолеты. Во время визита в Швецию 19 августа украинский президент Владимир Зеленский снова попросил шведские самолеты Gripen. Но ему было лишь обещано производство БМП CV90 на Украине.

"Я с большим уважением отношусь к тому, что они хотят всего побольше, нуждаются во всем в большем количестве, - прокомментировал Кристерссон. - Это баланс между тем, что мы можем дать им, и тем, что мы должны иметь сами. Сейчас мы являемся частью так называемой коалиции F 16, где мы сотрудничаем с 14 странами, чтобы обеспечить возможности авиации Украины".