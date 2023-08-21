В Иране заявили, что не ведут прямых переговоров с США

Тегеран не планирует организовать их и в дальнейшем, сообщили в республике

ТАСС, 21 августа. Иран не проводит прямых переговоров с Соединенными Штатами и не планирует организовать их в дальнейшем. С таким заявлением выступил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи в ходе своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Информация о том, что встреча между иранскими и американскими официальными лицами состоится в кулуарах заседания Генассамблеи ООН, не соответствует действительности. Иран не ведет прямых переговоров с США и не планирует этого делать ни на полях Генассамблеи, ни где бы то ни было", - приводит его слова агентство ISNA.

Канани Чафи подчеркнул, что две страны проводили только непрямые переговоры, в ходе которых обсуждались обмен заключенными и разблокировка иранских активов.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. В рамках соглашения исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти заявили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.