21 августа, 11:08

В Польше сообщили, что до конца года будут располагать 12 южнокорейскими самолетами FA-50

Министр обороны страны Мариуш Блащак рассказал, что польские пилоты прошли в Южной Корее обучение пилотированию этих самолетов

ТАСС, 21 августа. Военно-воздушные силы Польши до конца 2023  года будут располагать 12 экземплярами южнокорейских истребителей FA-50. Об этом заявил на брифинге министр обороны страны Мариуш Блащак.

Как напомнил глава польского оборонного ведомства, Польша заказала FA-50 в Южной Корее год назад. "Два экземпляра уже находятся в Польше, - сказал он. - Еще 10 самолетов в этом году поступят на вооружение ВВС на базу в Минске-Мазовецком".

Мариуш Блащак также сообщил, что польские пилоты прошли в Южной Корее обучение пилотированию этих самолетов.

Всего Польша намерена закупить у Южной Кореи 48 самолетов FA-50. После первых 12 экземпляров республика ожидает получить остальные в 2025-2028 годах. 

Теги:
Республика КореяПольша
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