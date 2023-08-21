Власти Молдавии выделят фермерам $11 млн после угроз ужесточить акции протеста

Аграрии оказались в кризисной ситуации из-за прошлогодней засухи и падения цен на сельхозпродукцию в этом году

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Молдавии выделит 200 млн леев (свыше $11 млн) финансовой помощи фермерам, которые оказались в кризисной ситуации из-за прошлогодней засухи и падения цен на сельхозпродукцию в этом году. Такое решение приняли на заседании кабмина, которое транслировала его пресс-служба.

"Мы выделим 200 млн леев фермерам. Это усилие, которое прилагает все общество, все социальные слои, чтобы помочь тем, кто понес потери в прошлом и этом году. Надеюсь, что они это оценят", - прокомментировал постановление премьер-министр Дорин Речан. Он напомнил, что с начала года молдавские аграрии получили в виде субсидий около $109 млн, отметив, что хотел видеть аграрный сектор более технологичным и менее уязвимым перед природными факторами.

На прошлой неделе молдавские производители зерна потребовали ввести мораторий на выплаты по долгам и пригрозили "жесткой реакцией", если власти проигнорируют это. Этим летом фермеры на тракторах сначала заблокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента, но затем взяли паузу для уборки урожая. Исполнительный директор ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь назвал главными проблемами аграриев невозвращенные кредиты и указал на необходимость создания специальных транспортных коридоров для экспорта молдавской сельхозпродукции, которую, по его словам, выдавливают крупные поставки зерна с Украины.