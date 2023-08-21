СМИ: Анкара рассчитывает на согласие Путина и Зеленского принять посредничество Турции

Речь идет о переговорах об урегулировании

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на согласие лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять посредническую роль Турции для переговоров об урегулировании.

"Мы к этому стремимся и хотим этого. Я надеюсь, что оба лидера согласятся на наше посредничество, и мы добьемся результата", - цитирует телеканал Haberturk заявление Эрдогана для журналистов президентского пула по возвращении из Будапешта, который он посетил 20 августа.