Правительство ФРГ за полтора года освоило треть средств оборонного фонда

Объем средств фонда составляет €100 млрд

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Германии к настоящему моменту зарезервировало примерно треть средств оборонного фонда объемом €100 млрд, о котором было объявлено около полутора лет назад.

"Сейчас зарезервировано и закреплено в контрактах около €33 млрд. Мы надеемся, что к концу года сможем зарезервировать около двух третей [от общего объема]", - сказала журналистам на брифинге представитель Министерства обороны Германии.

Газета Handelsblatt писала в начале июля не о прописанных в контрактах средствах, а о фактически потраченных или же переведенных на счета подрядчиков. Издание называло сумму €1,09 млрд и делало вывод, что до 2025 года ФРГ, скорее всего, не сможет тратить на оборону 2% валового внутреннего продукта.

Несколько оппозиционных политиков уже на протяжении месяцев критикует власти ФРГ за медленное освоение средств фонда. Министр обороны Борис Писториус утверждал, что выделенных ассигнований не хватит на реализацию всех задуманных проектов. Уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль считает необходимым увеличить фонд втрое.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. В ФРГ рассматривают это как необходимость на фоне украинского кризиса.