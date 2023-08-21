Эксперт: страны БРИКС играют глобальную роль в сохранении баланса международных отношений

Генеральный координатор и исследователь бразильского аналитического учреждения "Центр политики БРИКС" Ана Элиса Саджоро Гарсия заявила, что члены объединения "прикладывают усилия для развития экономической и технологической мощи, интеллектуального, морального и идеологического потенциала для достижения согласия между странами мира

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) играют общемировую роль в сохранении баланса международных отношений и достижении консенсуса по важнейшим дипломатическим вопросам. Такое мнение высказала генеральный координатор и исследователь бразильского аналитического учреждения "Центр политики БРИКС" Ана Элиса Саджоро Гарсия в интервью агентству Синьхуа.

По его информации, эксперт уверена, что "члены БРИКС играют глобальную роль в уравновешивании международных отношений", а также "прикладывают усилия для развития экономической и технологической мощи, интеллектуального, морального и идеологического потенциала для достижения согласия [между странами мира]". Объединение также "будет играть особо важную роль в вопросах изменения климата и энергетики, а также связанных с ними технологий", и поможет участникам выработать "государственную политику для защиты наиболее уязвимых слоев населения". В то же время БРИКС предлагает потенциальным участникам новые возможности, которые "недостижимы и нежелательны в рамках [мировой] капиталистической системы", отметила она.

Говоря о своих ожиданиях от предстоящего саммита БРИКС, Гарсия добавила, что во время встречи особо важно будет рассмотреть вопрос о присоединении к действующим членам группы новых государств, обладающих общими интересами.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, лидеры стран "пятерки" обсудят на саммите вопрос расширения организации. Ранее сообщалось, что формальные заявки на вступление в объединение подали свыше 20 стран.