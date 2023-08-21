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обновлено 21 августа, 12:04

Эрдоган: процесс одобрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО зависит от Стокгольма

Президент также добавил, что не знает сколько времени займет этот процесс

СТАМБУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Решение по членству в НАТО Швеции предстоит принять парламенту Турции, но сколько времени займет этот процесс, неизвестно, все зависит от действий Стокгольма. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Будапешта, который он посетил 20 августа.

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"Процесс направления в парламент протокола о членстве в НАТО Швеции и процесс его одобрения напрямую связаны с выполнением Швецией своих обязательств. Решение предстоит принимать парламенту, сколько он будет обсуждаться в комиссиях, сколько по времени займет этот процесс, мы не знаем. Для начала Швеции надо обеспечить контроль над улицами Стокгольма. Если они [власти Швеции] это не сделают, если нападения на нашу святыню (Коран - прим. ТАСС) будут продолжены, пусть тогда не обижаются", - приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT. 

Теги:
ШвецияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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