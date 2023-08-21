ООН призвала разблокировать пути для доставки гуманитарной помощи в Нигер

В ней нуждаются более 2 млн детей, сообщило агентство Agence France-Presse

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. ООН призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в Нигер, поскольку в ней нуждаются более 2 млн детей. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на Детский фонд ООН (UNICEF).

Как говорится в сообщении фонда, которое приводит Agence France-Presse, многие дети в Нигере пострадали от гуманитарного кризиса и нуждаются в помощи. По данным UNICEF, пути доставки помощи в Нигер из соседних стран остаются заблокированными.

Нигер является одной из беднейших стран мира и зависит от зарубежных стран экономически и энергетически. Согласно статистике UNICEF, еще до обострения ситуации в июле 2023 года, 1,5 млн детей в возрасте до пяти лет страдали в этой стране от недоедания. Фонд выразил обеспокоенность, что в связи с ростом цен на продукты питания эта опасность может затронуть еще больше детей.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства определена. Ее пока официально не объявили.