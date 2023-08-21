В Витебской области пройдут учения теробороны с задействованием ополченцев

Целью сбора является отработка вопросов организации деятельности подразделений территориальных войск, а также проверка готовности военнообязанных к выполнению задач по предназначению, сообщили в Минобороны Белоруссии

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Учения территориальных войск, в ходе которых будет задействован отряд народного ополчения, пройдут в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск с 22 августа по 14 сентября под руководством председателя Полоцкого районного исполнительного комитета Витебской области проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск", - говорится в сообщении.

Целью сбора является отработка вопросов организации деятельности подразделений территориальных войск, а также проверка готовности военнообязанных к выполнению задач по предназначению. "В ходе сбора планируется отработать ряд вопросов, в том числе <...> формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения. Итогом сбора станут командно-штабные учения с силами территориальной обороны района", - сообщили в Минобороны.

В Белоруссии создано семь зон теробороны, которые разделены на районы в соответствии с административным делением. В каждом районе предусмотрено формирование стрелкового батальона войск территориальной обороны. Отряды народного ополчения формируются из числа не подлежащих мобилизации в рамках установленных планов добровольцев на территориях их проживания. Непосредственное руководство отрядами ополчения осуществляют территориальные органы внутренних дел.