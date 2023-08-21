Хакеры зашифровали базу данных больницы Кишинева и потребовали выкуп

Мэр Ион Чебан проинформировал Службу информации и безопасности, а также предложил создать в мэрии специальную структуру, которая могла бы оперативно вмешиваться в подобные ситуации

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Хакеры зашифровали базу данных о пациентах одной из крупнейших в Кишиневе больниц "Святая Троица" и потребовали у ее руководства выкуп для восстановления доступа. Об этом на оперативном заседании сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.

"Муниципальная больница "Святая Троица" подверглась серьезной кибератаке. Базы данных зашифрованы, к ним нет доступа. <…> Хакеры потребовали деньги за базы данных пациентов, которые они сами же и зашифровали", - сказал он.

Мэр проинформировал Службу информации и безопасности, а также предложил создать в мэрии специальную структуру, которая могла бы оперативно вмешиваться в подобные ситуации.

В прошлом году хакеры взломали официальный Telegram-канал президента Молдавии Майи Санду, а также опубликовали переписку с телефонов нескольких высокопоставленных чиновников.