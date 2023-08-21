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Президент Ирана пригласил премьера Малайзии посетить Тегеран

Эбрахим Раиси получил ответное приглашение в Куала-Лумпур

ТАСС, 21 августа. Президент Ирана Эбрахим Раиси пригласил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетить Тегеран и получил ответное приглашение в Куала-Лумпур. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи со своим малайским коллегой Замбри Абдул Кадиром.

"Президент Ирана пригласил премьер-министра Малайзии посетить Тегеран и получил в ответ приглашение в Куала-Лумпур. Мы организуем визиты и встречи политиков двух стран по дипломатическим каналам, - приводит слова Абдоллахияна агентство Fars. - Кроме того, в ходе консультаций мы договорились провести в Тегеране заседание совместной ирано-малайской экономической комиссии, а в следующем месяце исламскую республику планирует посетить министр высшего образования Малайзии Мохамед Халед Нордин".

Абдоллахиян также отметил, что Тегеран и Куала-Лумпур пришли к консенсусу по вопросу обмена заключенными. "На первом этапе реализации данной сделки мы предложили обменять арестованных в Иране гражданок Малайзии на уроженок исламской республики, находящихся в заключении в Малайзии. Надеемся, что этот обмен произойдет как можно скорее", - указал глава иранского МИД.

Министр иностранных дел Малайзии прибыл в Тегеран в понедельник с трехдневным визитом. Замбри Абдул Кадир посетил исламскую республику впервые с момента своего вступления в должность в ноябре 2022 года. 

Теги:
ИранМалайзияАнвар ИбрагимРаиси, Эбрахим
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