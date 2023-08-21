Скотленд-Ярд закрыл расследование дела о коррупции в благотворительном фонде Карла III

Никого не арестовали и никому не предъявили обвинения в ходе расследования, следует из заявления Скотленд-Ярда

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Полиция Лондона прекратила расследование обстоятельств получения предпринимателем из Саудовской Аравии британского подданства и почетных орденов в обмен на пожертвования в благотворительный фонд, основанный королем Великобритании Карлом III.

"Благодаря информации Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам, которую мы получили на раннем этапе расследования, и после тщательного изучения имеющихся сведений полиция Лондона заключила, что не будет предпринимать какие-либо дальнейшие действия по этому делу, - говорится в сообщении Скотленд-Ярда. - Никто не был арестован, никому не были предъявлены обвинения в ходе расследования".

Как отметила полиция, благотворительный фонд Prince's Foundation, который был основан в 1986 году тогда еще наследником престола принцем Уэльским, активно сотрудничал со следствием. В ходе расследования, начатого в феврале 2022 года, были допрошены два человека, имена которых не раскрываются. Кроме того, полиция контактировала с редакцией газеты The Sunday Times, публикация которой послужила отправной точкой расследования.

Подозрительные совпадения

В сентябре 2021 года издание проинформировало, что саудовский бизнесмен Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз получил орден Британской империи в обмен на пожертвования в размере около £1,5 млн (около $2 млн по текущему курсу). По сведениям The Sunday Times, ключевую роль в этом мог сыграть Майкл Фосетт. Ранее он исполнял обязанности камердинера принца, а в последние годы работал исполнительным директором фонда Prince's Foundation, однако из-за скандала покинул эту должность.

Согласно данным газеты, Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз с 2011 года пытался получить британский паспорт и обзавестись почетным титулом, чтобы облегчить эту задачу. Фосетт якобы обещал, что бизнесмен сможет стать офицером ордена Британской империи (четвертая по значению из пяти степеней главной государственной награды Великобритании) в обмен на щедрые пожертвования. Предприниматель перевел более £1,5 млн на ремонт двух исторических зданий, которые использовались в качестве резиденций принца Уэльского, а также на реализацию иных проектов фонда. Предполагается, что МИД и посольство Великобритании в Эр-Рияде помогали представить бизнесмена к награде по рекомендации советников нынешнего короля.

В 2016 году Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз стал почетным командором ордена Британской империи. Это третья степень награды, не дающая права на рыцарский титул. Бизнесмен получил награду из рук принца Уэльского в ходе частной церемонии в Букингемском дворце. Награда была присвоена "за заслуги перед благотворительными организациями Соединенного Королевства".

Позиции сторон

Представители бизнесмена ранее отрицали, что он вел переговоры о покупке титула, и настаивали на том, что филантроп жертвует деньги различным организациям. В самом фонде отказывались комментировать расследование полиции.

"Мы обратили внимание на решение полиции Лондона. Все остальные вопросы находятся в ведении Prince's Foundation", - говорится в заявлении представителя Букингемского дворца, которое приводит агентство Reuters.