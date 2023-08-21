В ВСУ рассчитывают на получение от Запада 128 истребителей

Официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что их необходимо рассредоточить по разным аэродромам для реагирования на существующие вызовы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Воздушным силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для выполнения концепции перевооружения необходимо получить от Запада 128 истребителей. Об этом заявил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В концепции Воздушных сил, которая предусматривала перевооружение, говорилось о цифре 128 истребителей, которых будет достаточно, чтобы заменить старый парк техники. Это приблизительно четыре авиационных бригады", - сказал он в интервью украинскому отделению "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Игнат подчеркнул, что их необходимо рассредоточить по разным аэродромам для реагирования на существующие вызовы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, шесть первых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.