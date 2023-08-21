В Польшу доставили первую южнокорейскую РСЗО

Варшава и Сеул договорились о поставках 980 танков K2, 648 гаубиц K9, 48 легких истребителей FA-50 и 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo

ТАСС, 21 августа. Первая реактивная система залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo южнокорейского производства доставлена в Польшу. Об этом сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter) польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"В Польшу только что доставлена первая корейская ракетная система К239 Chunmoo. Она установлена на польском грузовике Jelcz. В этом году нам будут поставлены очередные [такие] РСЗО", - написал он.

В прошлом году Варшава и Сеул договорились о поставках 980 танков K2, 648 гаубиц K9, 48 легких истребителей FA-50 и 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Общая сумма сделки достигает $12,4 млрд. Первые танки и гаубицы прибыли в Польшу еще в декабре прошлого года, самолеты - этим летом.