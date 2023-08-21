Иран примет участие во встрече московского формата по Афганистану

Она пройдет 29 сентября в Казани

ДУБАЙ, 21 августа. /ТАСС/. Иран направит своего представителя для участия во встрече московского формата по Афганистану, которая состоится 29 сентября в Казани. Об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства исламской республики Насера Канани Чафи.

"Насколько нам известно, правительство принимающей страны пригласило делегацию талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) принять участие в этой встрече", - добавил Канани Чафи.

Как сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, консультации в московском формате по Афганистану состоятся 29 сентября в Казани. По его словам, основной темой встречи станет инклюзивность сформированного талибами временного правительства Афганистана. Кабулов добавил, что делегация талибов подтвердила свое участие.

Московский формат по Афганистану был создан в 2017 году с целью содействия продвижению процесса национального примирения в Афганистане. В него входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание в этом формате прошло в ноябре 2022 года в Москве. В качестве гостей на нем присутствовали представители Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. Талибы приветствовали московский формат по Афганистану и выразили желание принять участие в будущих консультациях.